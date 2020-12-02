«Севилья» — «Челси»: прогноз Дмитрия Егорова на игру 5-го тура Лиги чемпионов
Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Челси».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.93.
«Матчи «Челси» с «Тоттенхэмом» и «МЮ» — самое унылое, что я смотрел за последний год. Строго, без моментов, не творчески — и 0:0.
«Севилья» не лучше. В 6 последних матчах из 8 в Примере тотал их матчей был ниже (2.5).
В общем-то это всё, что нужно знать перед игрой, где команды будут осторожно играть за 1-е место в группе. Поэтому мой прогноз — тотал меньше 2.5», — сказал Егоров.
«Севилья» — «Челси». Прогноз: Лэмпард продлит чудесную серию в Испании, Менди прикроет тыл
Лондонцы не проигрывают с конца сентября, пропустив только в 3 из 11 последних матчей.
- 2 декабря 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:17
- 1 декабря 2020
-
23:55
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент