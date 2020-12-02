«Севилья» — «Челси»: прогноз Дмитрия Егорова на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Челси».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.93.



«Матчи «Челси» с «Тоттенхэмом» и «МЮ» — самое унылое, что я смотрел за последний год. Строго, без моментов, не творчески — и 0:0.



«Севилья» не лучше. В 6 последних матчах из 8 в Примере тотал их матчей был ниже (2.5).



В общем-то это всё, что нужно знать перед игрой, где команды будут осторожно играть за 1-е место в группе. Поэтому мой прогноз — тотал меньше 2.5», — сказал Егоров.

«Севилья» — «Челси». Прогноз: Лэмпард продлит чудесную серию в Испании, Менди прикроет тыл Лондонцы не проигрывают с конца сентября, пропустив только в 3 из 11 последних матчей.