«Металлург» Мг — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и СКА.



Ставка: «Металлург» забросит минимум 3 шайбы за 2.21.



«Казалось, что «Магнитка» в последнее время плоха, и у них была серия из 10 матчей, в которой были лишь две победы, и вот уже главный тренер Илья Воробьёв был вынужден давать интервью, почему он не хочет уходить в отставку: «Это легче всего, а я хочу всё исправить».



Но теперь «Металлург» одержал три победы подряд. Причём забросил аж 16 шайб! Ну ладно, победы дома над «Нефтехимиком» (6:4) и в гостях над «Торпедо» (4:2) можно признать обычным делом. Но ведь «Магнитка» выдающимся образом разгромила «Динамо» в Москве (6:2) – вот это был эпик.



А вот СКА прервал победную серию, уступив дома «Йокериту» (1:2 бул.). Нужно ещё сказать, что эти команды уже играли между собой и в начале октября «Магнитка» в Питере крупно победила СКА (4:1). Но тогда клуб из Санкт-Петербурга был изнурён коронавирусом и выставил молодой состав.



Я бы взял кэф 2.21 на то, что «Магнитка» в основное время пробьёт тотал больше 2.5, то есть забросит у себя дома от трёх шайб. С учётом того как результативно играют уральцы в последнее время, это вполне реально», — сказал Лысенков.

«Металлург» — СКА. Прогноз: Брагин, Ткачёв и Аалтонен закончат победную серию Мозякина «Лисы» не выигрывали больше одного матча подряд с первой половины октября, а тут скопили три победы.