«Заря» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 5-го тура Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Заря» — «Лестер».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.72.



«Вроде бы очень лёгкий, на первый взгляд, прогноз. «Лестер» только один раз в этой Лиге Европы сыграл вничью, в то время как «Заря» тоже один раз сыграла вничью, но все остальные матчи проиграла, в отличие от англичан.



В Англии «Лестер» выиграл со счётом 3:0. Команда, приехав на Украину, будет играть в смешанном составе, потому что и кадровые проблемы есть у «лис», и глобально всё в этом розыгрыше Лиги Европы ясно.



Я предлагаю поставить на то, что игра будет верховой. Это очень хорошая ставка. Потому что «Лестер» меньше двух голов в последних матчах в Лиге Европы не забивает. «Лестер» играет верховые встречи. Ну и «Заря как команда с дырявой обороной этому исходу поспособствует. Можно поставить на победу англичан или на то, что обе команды забьют. Однако мне кажется, что ставка ТБ (2.5) – самая простая и предпочтительная», — сказал Казаков.

«Заря» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхелю не до Запорожья. Украинский клуб получит шанс Англичане вышли в плей-офф Лиги Европы и теперь бросят все силы на АПЛ.