«Динамо» Рига — «Северсталь»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Северсталь».
Ставка: победа «Северстали» с учетом овертайма и буллитов за 1.71.
«Звание худшей команде сезона «Динамо» можно вручить уже сейчас, когда впереди ещё половина регулярного чемпионата. Как ни старается главный тренер Петерис Скудра разглядеть позитив в игре своих парней, но результаты остаются прежними. В последних 20 матчах были одержаны всего две победы — да и то над недалеко ушедшим в таблице собратом по несчастью «Куньулунем». Рижане разучились терпеливо сидеть в обороне и пропускают слишком лёгкие шайбы для уровня КХЛ.
Сравнивая составы, с ходу и не скажешь, что «Северсталь» настолько сильнее «Динамо». Она опережает соперника на 20 очков. Череповчане проиграли три последние встречи в чемпионате, но кому — СКА (2:3), «Ак Барсу» (2:5) и «Локомотиву» (1:5). Команда Андрея Разина по-прежнему продолжает бороться за место в плей-офф», — сказал Зислис.
- 4 декабря 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:18
- 3 декабря 2020
-
23:20
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30