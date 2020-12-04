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«Динамо» Рига — «Северсталь»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

«Динамо» Рига — «Северсталь»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» с учетом овертайма и буллитов за 1.71.

«Звание худшей команде сезона «Динамо» можно вручить уже сейчас, когда впереди ещё половина регулярного чемпионата. Как ни старается главный тренер Петерис Скудра разглядеть позитив в игре своих парней, но результаты остаются прежними. В последних 20 матчах были одержаны всего две победы — да и то над недалеко ушедшим в таблице собратом по несчастью «Куньулунем». Рижане разучились терпеливо сидеть в обороне и пропускают слишком лёгкие шайбы для уровня КХЛ.

Сравнивая составы, с ходу и не скажешь, что «Северсталь» настолько сильнее «Динамо». Она опережает соперника на 20 очков. Череповчане проиграли три последние встречи в чемпионате, но кому — СКА (2:3), «Ак Барсу» (2:5) и «Локомотиву» (1:5). Команда Андрея Разина по-прежнему продолжает бороться за место в плей-офф», — сказал Зислис.

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За последние два месяца рижане обыграли только «Куньлунь». Череповчане помощнее будут.
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