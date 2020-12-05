«Спартак» — «Тамбов»: эксперты оценили шансы красно-белых выиграть в матче 17-го тура РПЛ
5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 23.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.90.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.79.
Поставить на «обе забьют» можно за 3.00. Пенальти идёт за 2.45, удаление — за 3.80.
«Спартак» — «Тамбов». Прогноз: Тедеско, Кокорин и Максименко не отпустят ЦСКА с «Зенитом»
У «волков» колоссальные проблемы с финансами, но матчи против «Спартака» для них главные в сезоне.
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
07:45
-
07:30
-
07:00
- 4 декабря 2020
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:18
- 3 декабря 2020
-
23:20
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам