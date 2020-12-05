«Краснодар» — «Ротор»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет
5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ротор». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 9.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.08, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.60.
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Матч Лиги чемпионов забрал море сил и эмоций, а времени на восстановление практически не было.
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