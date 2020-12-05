«Вест Хэм» — «МЮ»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки

5 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех лондонцев оценён букмекерами в 3.74. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.69, на пенальти — за 2.70.

«Вест Хэм» — «МЮ». Прогноз: на кону плей-офф Лиги чемпионов, Сульшеру и Погба не до АПЛ В четырех последних домашних играх «Вест Хэм» забил восемь голов, а с обороной у манкунианцев не всё гладко.