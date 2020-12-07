«Спартак» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 7 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.29.
«Йокерит» главную посткарантинную задачу выполнил: в зону плей-офф Западной конференции вошёл. И теперь будет последовательно выдавливать со своих мест два «Динамо» — минское (скорее всего, выдавит) и московское (а вот тут бабка надвое сказала). То есть финские планы сформулированы, понятны, как и способы их решения.
Что же касается «Спартака», то тут непонятно вообще ничего. Нет, понятно, что в нынешнем сезоне красно-белые мечтают прославиться тем, что в четвертьфинале выгонят из плей-офф действующих чемпионов. Мечтать, конечно, не вредно, но для этого надо для начала попасть в плей-офф. В принципе «Спартак» уже там, а у «Витязя», у которого тоже плей-офф чешется, всё идёт через пень-колоду. А кроме «Витязя», конкурентов больше и нет. В общем-то, при таких раскладах «Спартак» может попасть в плей-офф, что называется, не приходя в сознание. Но как-то боязно за красно-белых, рискуют сильно.
А ещё красно-белые в последнее время взялись проигрывать вообще кому попало. И «Йокерит» в эту категорию вполне подходит. Конечно, после поездки на Дальний Восток в «Спартаке» должен был случиться разбор полётов, быть может, даже дополненный полётами тяжёлых предметов. Но, как мы уже знаем, нынешний «Спартак» не пронять даже Знарком. Поэтому вряд ли мы увидим в его следующей игре что-то новое, непознанное и искрометное.
Поэтому как бы я ни любил красно-белые цвета, но вангую «Спартаку» домашнее поражение. В упорном, конечно же, матче. С интригой до самого конца – то есть с минимальным счётом. Но всё-таки в основное время. Потому как горячие финские парни нынче на подъёме, а где у нас нынче «Спартак», не знает даже он сам», — сказал Лебедев.
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