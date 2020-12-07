«Фиорентина» — «Дженоа»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.92.



«В рамках 10-го тура итальянской Серии А встречаются «Фиорентина» и «Дженоа». Нас ждёт борьба двух команд за сохранение прописки в Серии А. Конечно, до конца сезона ещё много времени. Но эти клубы уже входят в число фаворитов на вылет в Серию В.



Так, «Фиорентина» сейчас идёт на 17-м месте. У неё восемь баллов в активе. На самом деле её отставание от команд из середины таблицы ещё не такое большое. Например, «Сампдория» с 11-й строчки опережает «Фиорентину» всего на три балла. Для «фиалок» ситуация в Серии А может измениться к лучшему. Но для этого нужно одерживать победы. А с этим у команды из Флоренции пока есть проблемы.



Не выигрывает «Фиорентина» уже четыре тура подряд. За это время она сыграла как с сильными командами, так и со слабыми. Итог пока один – поражение или, реже, ничья. Единственных успехов эта команда пока добивается в Кубке Италии. Там она в последних матчах обыграла «Удинезе» (1:0) и «Падову» (2:1).



Но «Дженоа» находится в ещё худшей ситуации. Он как раз идёт в зоне вылета с пятью очками. Его пока опережает «Торино», у которого в активе шесть баллов. «Дженоа» нужно сильнее напрячься, чтобы перестать претендовать на вылет из Серии А.



В этом сезоне «Дженоа» победил всего в одном матче. В 1-м туре он переиграл «Кротоне» — 4:1. С тех пор дважды ещё сыграл с ничейным результатом и в остальных матчах проиграл. Кроме крупного счёта с «Наполи» (0:6), матчи «Дженоа» обычно не отличаются результативностью. Эта команда мало пропускает, но ещё меньше забивает.



В этом плане игра «Фиорентины» сейчас схожа с «Дженоа». В чемпионате «фиалки» не забивают уже четыре тура подряд. Но за эти игры они пропустили всего пять мячей в общей сложности. Так что от их игры с «Дженоа» я особо много мячей не жду.



Думаю, игра будет равной. Команды находятся в похожих ситуациях. Обеим нужны очки. Угадывать точный результат я не буду. Предложу заключить пари на количество голов. Тут я склоняюсь к тому, что их будет меньше трёх», — сказал Калиниченко.

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