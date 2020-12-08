«Барселона» — «Ювентус»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Барселона» — «Ювентус».



Ставка: голы в обоих таймах за 1.62.



«Барселона» — «Ювентус». Уже одно сочетание этих слов манит нас к экранам, словно каких-то зомби. А тут ещё и противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Когда эти команды оказались в одной группе при жеребьёвке, то так хотелось насладиться противостоянием, а в итоге получилось черт-те что. Ни «Ференцварош», ни «Динамо» Киев не взяли ни одного очка у грандов. Не заставили их даже всерьёз напрягаться. Очная игра во 2-м туре, которая прошла в Турине с победой «Барселоны» (2:0), прошла без участия Криштиану Роналду, у которого был коронавирус.



Сейчас Криштиану в строю, как и Лионель Месси, но Месси не играет в Лиге чемпионов уже два тура подряд. Потому что он пока и не нужен. С ним «Барселона» в чемпионате Испании проигрывает «Атлетико», «Кадису», а в Лиге чемпионов играет очень хорошо. В режиме игры без Лионеля Месси, который как бы перестал быть нужен, потому что игры в Лиге чемпионов для «Барселоны» перестали быть важными, они оказываются лучше, чем при наличии Месси на поле.



Я думаю, что здесь проблема не в Месси, хотя об этом стоит задуматься, ведь партнёры без него играют лучше, сколько в том, что «Динамо» и «Ференцварош» были никакими. Сейчас мы оказались в ситуации, что грядущая игра ничего уже не значит. «Барселона» уже вышла в плей-офф, как и «Ювентус». Они выиграли все свои матчи у других соперников, а у «Барселоны» с учётом победы в Турине уже пять викторий подряд. В среднем забито по 3 мяча и меньше, чем 1 пропущено. Шикарные результаты.



Сейчас на кону стоит первое место, но оно не так уж и стоит на кону, потому что «Ювентусу» надо очень сильно постараться, чтобы увести это первое место. Туринцам для этого надо побеждать «Барселону» и обходить её по личным встречам, а значит, нужна победа со счётом 3:0. Если «Ювентус» победит со счётом 2:0, то на первый план выйдет разница мячей, которая лучше у «Барселоны». Итог, «Ювентус» если не сможет забить три гола, то не обойдёт «Барселону». Сможет ли команда совершить такое? Я думаю, что нет. Наверное, сами туринцы в это не слишком верят.



Думаю, что обе команды выставят не то что основные составы, так полуторные. Это же не значит, что команды не будут биться. Те футболисты, которые не всегда выходят в стартовом составе, будут мотивированы доказать, что они достойны основного состава. Ну и когда ты футболист «Ювентуса» и играешь на «Камп Ноу», то не будешь же ты бездельничать. То же самое и каталонцы. Пусть даже и при пустых трибунах «Ювентус» — это как красная тряпка. Конечно же, захочется забить в ворота туринского клуба.



Мне кажется, что в такой расслабленной атмосфере, когда за результат никто не борется, все всё равно понимают значимость матча. Много будет телезрителей. Получилось ещё и так, что в этот день практически нет топовых матчей. Есть игра «Лацио» против «Брюгге», но они играют на два часа раньше. Остаётся лишь матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».



Мне кажется, что в такой расслабленной атмосфере стоит ждать голов. Я поставлю на голы в обоих таймах за коэффициент 1.62. В принципе неплохой коэффициент. Команды будут расслабленные, класс даже неосновных нападающих как у «Барселоны», так и у «Ювентуса» высокий. Сейчас, когда у «Барсы» в очередной раз травмировался Дембеле, когда нет Фати, то в такой ситуации логично ждать голов.



Была идея порекомендовать вам ставку на то, что «Барселона» не проиграет при тотале матча больше 1.5 гола, но в процессе записи видео я подумал, что нет Дембеле, нет Фати, не сыграет Месси. Да, выйдут Коутиньо и Гризманн, но я просто рекомендую вам задуматься о ней, когда увидите стартовые составы. Если состав будет хороший, то можно болеть и за эту ставку. Нужно всего два гола, один из которых — в ворота «Ювентуса», — сказал Вишневский.

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