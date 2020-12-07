«Барселона» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду докажет своё величие на глазах у Месси

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Ювентуса» оценён букмекерами коэффициентом 3.42. Поставить на ничью предлагают за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» 08.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

«Барселона» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

«ПСЖ» — «Истанбул». Прогноз: Епуряну и Демба Ба не помешают Неймару выйти в плей-офф ЛЧ Даже ничьей с аутсайдером на своём поле хватит парижанам для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» сразится с «Ювентусом», начало — в 23:00 мск. Разумеется, это центральная игра вторника. Во-первых, прекрасная вывеска. Во-вторых, соперники сохраняют турнирную мотивацию.



В-третьих, это первая дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду с момента переезда португальца в итальянскую Серию А. На кону первое место в группе, хотя на деле интрига тут скорее формальная. Дело в том, что для итогового успеха гостям нужно побеждать с разницей в три мяча. Хватит и двух, но начиная со счёта 3:1 и выше.



Киевское «Динамо» и «Ференцварош» ожидаемо не смогли навязать грандам борьбу. Они старались изо всех сил, при доле везения даже могли утащить одно-два очка. Туринцы в родных стенах еле дожали венгров на 92-й минуте, каталонцы едва унесли ноги от киевлян на своём поле благодаря спасениям Марка-Андре тер Штегена.

Как стать миллионером на судействе Карасёва: удивительная серия может разорить букмекеров Ставка на пенальти и удаление в РПЛ зашла в четырёх подряд матчах. Московский судья не остановился даже в Лиге чемпионов.

И всё же обошлись без осечек. В итоге аутсайдеры разыграют третью строчку в очном противостоянии. А подопечные Рональда Кумана находятся в комфортном положении из-за победы в первом круге. Тогда они одолели «старую синьору» со счётом 2:0. Правда, здесь нужно учесть два фактора.



Первый — Роналду не было. Криштиану подхватил коронавирус и не имел права выходить на поле. И второй — Альваро Мората забил три мяча, каждый из которых отменили. Всё по делу — во всех случаях действительно был офсайд. Форварду просто не повезло, не хватало буквально доли секунды.



А вот теперь должно быть весело. Терять командам нечего, выход в плей-офф обеспечен. Ждать у моря погоды гости не смогут, ведь им нужно забивать как минимум трижды. Задача крайне сложная, но попытаться определённо стоит. Предпосылки для высокой результативности имеются, перекатов мяча в центре поля быть не должно.

Карантин на Australian Open – шанс для Медведева и Рублева! Но турнир могут отменить Турнир в Австралии могут бойкотировать многие звезды. И это на руку нашим парням!

Даже странно, что букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.74 на тотал больше 2.5 мяча. Испанский клуб пробивал планку в шести из семи предыдущих поединков, итальянский — в трёх из четырёх. Единственное исключение — 1:1 с «Беневенто», но там тренерский штаб предоставил Роналду отдых, что сказалось на атаке.



В субботу команды провели тяжёлые матчи на внутренней арене. «Ювентус» с огромным трудом вырвал победу в туринском дерби у «Торино» (2:1). Быстро пропустил, перехватил инициативу, давил и создавал остроту. Своего всё же добился — дважды отличился в концовке, добыл три очка.



А вот «Барселона» начудила, уступив колючему «Кадису» со счётом 1:2. Растранжирила несколько хороших шансов в дебюте и фактически привезла два гола в свои ворота. Новичок Ла Лиги не обладает мощным составом, зато с дисциплиной и организованностью проблем не испытывает. За оставшиеся полчаса отыграться фаворит не смог.

«Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз: хитрый Луческу выведет украинцев в Лигу Европы С «Ювентусом» и «Барселоной» не совладали, но чемпион Венгрии киевлянам по зубам.

Теперь сине-гранатовые в трёх очках от зоны вылета, но устраивать ротацию и жертвовать битвой в Лиге чемпионов с таким соперником никто не станет. Тем более в родных стенах. Напротив, такие матчи — отличный шанс вернуть уверенность и снизить давление со стороны журналистов.



Кадровых проблем у хозяев по-прежнему достаточно. Точно не будет Пике, Юмтити, Серхи Роберто и Фати, вдобавок накануне повреждение получил Усман Дембеле. А ведь в последние недели от него стабильно исходила острота. У туринцев ситуация попроще — нет Хедиры, Кьеллини и Демирала.



Пара центральных защитников Лангле-Минглеса категорически не впечатляет. Бускетс вернулся в строй, однако с «Кадисом» выглядел просто кошмарно. Видимо, простой сказывается. Успеет ли он набрать форму за несколько дней — большой вопрос. Скорее всего, в центральной оси у сине-гранатовых будут трудности.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Толчинский, Якупов и Шумаков продлят мучения Дацюка Екатеринбуржцы потерпели восемь поражений подряд, а календарь в ближайшее время у них просто жуткий.

На таком фоне ИТБ 1 гола «Ювентуса» за 1.66 выглядит бетонной ставкой. Если гости ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Логика простая: невероятно мотивированный Роналду будет рвать и метать, а главное — туринцам нужно лезть вперёд и забивать. Сильную нагрузку центр обороны каталонцев вряд ли выдержит.



Ставки посмелее — Х2 за 1.81 и гол Криштиану Роналду за 2.10. Португалец в отличной форме, он всегда умел пользоваться недостатком индивидуального мастерства и сыгранности центральных защитников. Кроме того, Криштиану лидирует в Лиге чемпионов по голам на чужом поле, а забить на «Камп Ноу» для него дело принципа. Плюс исполнение пенальти и штрафных. Как ни крути, коэффициент кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» 8 декабря 2020 года

У сине-гранатовых большие проблемы в центральной оси: Пике и Юмтити травмированы, а связка Лангле — Минглеса совсем не впечатляет. Кроме того, вернувшийся после травмы Бускетс с «Кадисом» выглядел заметно ниже привычного уровня. Туринцы стабильно забивают, к тому же им нужно оформить не меньше трёх мячей для сохранения шансов на первое место. Плюс запредельно мотивированный Роналду. Думается, тер Штеген обязательно пропустит.

Ставка №1: гол Криштиану Роналду за 2.10.

Ставка №2: ИТБ 1 гола «Ювентуса» за 1.66.