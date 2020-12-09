«Реал» — «Боруссия» М: ставка Максима Калиниченко на игру 6-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» Мёнхенгладбах.



Ставка: ничья за 3.88.



«Мадридский «Реал» примет дома «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Великолепный перформанс выдали все команды в этой группе. Сильно удивила в хорошем плане «Боруссия». А вот уровень и игра «Реала» многих поразила с негативным оттенком.



Дело в том, что «Боруссия» сейчас лидирует в группе. До последнего тура она не знала поражений. С более сильными «Реалом» и «Интером» немцы смогли сыграть вничью, после чего в двух матчах разгромили «Шахтёр» с общим счётом 10:0.



Казалось, всё для «Боруссии» решится в пятом туре в игре с «Интером», однако миланцы в ответном матче напряглись и смогли победить. Теперь команде из Мёнхенгладбаха нужно набирать очки в игре с «Реалом», чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.



«Реал», конечно, ужасно показал себя в этой ЛЧ. Сказались и проблемы с составом, и личные отношения игроков. Зидану этот весь сыр-бор может стоить места в клубе. Сейчас «Реал» идёт третьим и уступает «Шахтёру» со второго места по дополнительным показателям.



На данный момент «Реал» очень неорганизован. На моей памяти, это худший «Реал» за десять лет. Плохо начали мадридцы эту Лигу чемпионов. Разогнались они только к середине группового этапа, дважды обыграв «Интер» с общим счётом 5:2. Но затем они вновь проиграли «Шёхтеру» — 0:2.



В первом их матче с «Боруссией» «Реалу» очень повезло. Немцы могли легко побеждать. Но в итоге они сыграли тогда вничью – 2:2. Мадридцы смогли включиться только на последних минутах.



Сейчас «Реалу» терять нечего. Проигрыш для них означает попадание только в Лигу Европы, и то в лучшем случае. Так что подопечные Зидана будут играть на победу до последнего. Ничья «Реал» тоже устроит. Но в таком случае им придётся надеяться на проигрыш «Шахтёра» в его игре с «Интером».



Говорить в этой игре об однозначной победе «Реала», думаю, смысла нет. «Боруссия» уже всем показала, на что она способна. Однако и немцам не будет легко в этой игре. Даже с проблемами в составе «Реал» остаётся «Реалом».



В общем, я считаю, что команды, скорее всего, сыграют вничью в этой встрече», — сказал Калиниченко.

«Реал» — «Боруссия» М. Прогноз: Серхио Рамос спасёт Зидана от вылета из Лиги чемпионов С большой долей вероятности обеим командам для выхода в плей-офф хватит ничьей.