«Манчестер Сити» — «Марсель»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Марсель».



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 2.19.



«Манчестер Сити» на своём стадионе принимает французский «Марсель». С форой в три мяча они добыли победу в первом круге.



«Горожане» не испытывают никаких проблем в нынешнем розыгрыше еврокубка, поскольку лишь в прошлом туре с «Порту» (0:0) потеряли очки. На днях клуб легко переиграл «Фулхэм» в чемпионате Англии, а до этого уничтожил «Бёрнли» с крупным счётом 5:0. В турнирной таблице он оказался седьмым.



Я думаю, что в этом противостоянии снова у англичан будет забито очень много голов и даже не нужно беспокоиться об обороне. Скорее всего, мяч на протяжении всей встречи будет держаться в ногах у хозяев поля, которые спокойно реализовывают свои моменты.



«Провансальцы» уже не окажутся в плей-офф Лиги чемпионов, но есть возможность побороться за место в Лиге Европы на весеннюю часть. Всё благодаря недавней победе над «Олимпиакосом» (2:1). В Лиге 1 получилось переиграть скромный «Ним» со счётом 2:0.



С большой долей вероятности сегодня всё закончится разгромом. Французы вряд ли смогут отобрать баллы у лидера квартета, пусть тот и лишён мотивации. Перевес в классе огромный, и шансов практически никаких нет. Жду от англичан несколько забитых мячей и ноль в графе «пропущенные», — сказал Павлюченко.

«Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз: Гвардиола даст Виллаш-Боашу шанс на Лигу Европы Впереди у «горожан» дерби с «МЮ» в АПЛ, а с «Фулхэмом» они отыграли без замен.