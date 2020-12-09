«РБ Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз Романа Нагучева на встречу Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Атлетико».
Ставка: ТБ 3 за 2.03.
«Я почти уверен, что «Зальцбург» и «Атлетико» покажут искромётный футбол. У себя дома «быки» со всеми командами играют весело. Они, можно сказать, вынуждают так же играть и соперника: и с «Локомотивом» так было, и с «Баварий». Так будет и с «Атлетико».
Поэтому я думаю, что в этой игре мы увидим минимум четыре мяча. Это мой первый прогноз. Также я думаю, что «Атлетико» не выиграет этот матч. «Матрасники» слишком уязвимы. Мы видели это и в матче с «Баварией», которая играла полуторным составом, и во встрече против «Локомотива». Особенно это касается игры дома. Ну а в Зальцбурге играть – такого и врагу не пожелаешь», — сказал Нагучев.
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