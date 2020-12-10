«Тоттенхэм» — «Антверпен»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 10 декабря

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен».
Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 2.11.
«Тоттенхэм» сыграет с «Антверпеном» на своём поле 10 декабря. Бельгийцы выиграли единственное очное противостояние.
«Шпоры» встречались в прошлом туре с австрийским ЛАСКом и забили три гола, только этого оказалось недостаточно. Как итог — 3:3. Тем не менее место в плей-офф было гарантировано, осталось завоевать первую позицию в квартете. В чемпионате Англии они лидируют в турнирной таблице.
На мой взгляд, лондонцы находятся в прекрасных кондициях и готовы дать бой любому противнику сейчас, тем более в Лиге Европы. Во внутреннем первенстве хозяева выступают замечательно и делает ставку именно на английскую Премьер-Лигу, но и на другой турнир сил достаточно.
«Старые добрые» лидируют в турнирной таблице и достаточно ничейного результата в этом поединке. Таким показателям способствовала победа над сегодняшним противником. В чемпионате Бельгии они уступили «Генку» со счётом 2:4, пусть и сохранили место в четвёрке сильнейших.
Думаю, что у гостей в этой встрече нет никаких шансов. Соперник будет мстить за предыдущее поражение, да и у бельгийцев мотивация чуть ниже — они изначально вряд ли рассчитывали на первое место. Скорее всего, англичане оправдают котировки букмекеров», — сказал Павлюченко.
- 10 декабря 2020
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:49
- 9 декабря 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00