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«Тоттенхэм» — «Антверпен»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 10 декабря

«Тоттенхэм» — «Антверпен»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 10 декабря
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен».

Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 2.11.

«Тоттенхэм» сыграет с «Антверпеном» на своём поле 10 декабря. Бельгийцы выиграли единственное очное противостояние.

«Шпоры» встречались в прошлом туре с австрийским ЛАСКом и забили три гола, только этого оказалось недостаточно. Как итог — 3:3. Тем не менее место в плей-офф было гарантировано, осталось завоевать первую позицию в квартете. В чемпионате Англии они лидируют в турнирной таблице.

На мой взгляд, лондонцы находятся в прекрасных кондициях и готовы дать бой любому противнику сейчас, тем более в Лиге Европы. Во внутреннем первенстве хозяева выступают замечательно и делает ставку именно на английскую Премьер-Лигу, но и на другой турнир сил достаточно.

«Старые добрые» лидируют в турнирной таблице и достаточно ничейного результата в этом поединке. Таким показателям способствовала победа над сегодняшним противником. В чемпионате Бельгии они уступили «Генку» со счётом 2:4, пусть и сохранили место в четвёрке сильнейших.

Думаю, что у гостей в этой встрече нет никаких шансов. Соперник будет мстить за предыдущее поражение, да и у бельгийцев мотивация чуть ниже — они изначально вряд ли рассчитывали на первое место. Скорее всего, англичане оправдают котировки букмекеров», — сказал Павлюченко.

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В шести последних играх «шпоры» пропустили три мяча и одержали четыре победы всухую.
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