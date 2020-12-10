«Тоттенхэм» — «Антверпен»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч Лиги Европы в Англии

Известный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Антверпен».
Ставка: «Тоттенхэм» забьет минимум 2 мяча в 1-м тайме за 3.20.
«Я уверен, что «Тоттенхэм», как лидер чемпионата Англии, просто не может не выиграть свою группу в Лиге Европы. Для этого дома ему нужно будет обыграть «Антверпен». У «Тоттенхэма» для победы есть всё: и глубина состава, и мотивация.
Жозе Моуринью после последнего матча с ЛАСКом прошёлся по настрою и самоотдаче своей команды. Ему совершенно не понравилось, как играл «Тоттенхэм». У тех, кто будет сейчас выходить на поле, естественно, прибавляется желание себя показать. Надо идти, забивать и выигрывать. «Тоттенхэм» умеет делать это очень хорошо, особенно дома.
Я бы обратил внимание ещё на один факт, довольно очевидный. «Тоттенхэм» очень любит сильно начинать. Это прослеживается и в чемпионате Англии. В первые 15 минут «Тоттенхэм» забивает треть своих голов. В Лиге Европы то же самое — в двух предыдущих домашних матчах «Тоттенхэм» в первом тайме забил два, на выезде против «Лудогорца» было так же. Да, с «Антверпеном» была другая ситуация. Тогда команда вообще проиграла. Это один из тех дней, на которые Моуринью как раз и жаловался.
Я думаю, что сейчас «Тоттенхэму» не составит труда забить два мяча в первом тайме. Коэффициент на это очень хороший. Я думаю, что индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 в первом тайме должен залетать», — сказал Кудрявцев.
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