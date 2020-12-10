«Тоттенхэм» — «Антверпен»: прогноз Ильи Казакова на матч 6-го тура Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Антверпен».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.48.
«Это игра за первое место в группе. Вроде бы не так высока ставка у этой игры, потому что оба клуба пока больше сконцентрированы на национальных чемпионатах. Однако для Моуриньо, у которого сейчас дела идут в гору в Англии, было бы неплохо и в Лиге Европы добавить этих приятных эмоций перед новым годом.
Состав, мне кажется, у «Тоттенхэма» будет смешанным, не самым боевым. Хотя это всё же вопросы к тренеру. Там всё в порядке со здоровьем игроков.
«Антверпен» более чем неплохо играет в этом сезоне. Это команда, которая в Лондоне постарается сыграть в атаку, постарается показать своих игроков, которые могли бы считаться футболистами под продажу. Ну и тактика там не совсем обычная для сегодняшнего дня: два центральных классических нападающих. Это тоже определённую зрелищность матча должно повысить.
Я предполагаю, что матч получится верховым, а обе команды забьют», — сказал Казаков.
- 10 декабря 2020
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