«Химки» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на игру РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — «Арсенал».



Ставка: победа «Химок» за 2.42.



«Интереснейшая игра. В «Химках» тренер, который и в «Арсенале» неплохо работал. В «Химках» и такие игроки, как Мирзов, которые неплохо играли как раз в «Арсенале». «Арсенал» есть что доказывать тренеру.



Здесь будет очень интересный и упорный матч. Однако «Химки» сейчас более сыгранные. Они всё-таки укрепили состав. Самое главное – у них сейчас хорошее психологическое состояние. Они все последние матчи выступают удачно», — сказал Ловчев.

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