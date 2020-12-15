«Реал» — «Атлетик»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 15 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1) за 2.11.

Зинедин Зидан ловко и безапелляционно заткнул разговоры о возможной отставке. К началу зимы «сливочные» находились в откровенно печальном положении — уступили в гостях «Шахтёру» (0:2) и всерьёз рисковали пролететь мимо плей-офф Лиги чемпионов. Зато умение собраться в нужный момент никуда не делось.



Топ-матчи при французском тренере оборачиваются неудачей крайне редко. Вот и сейчас одержаны три победы подряд. Все — всухую. Разумеется, это совпало с возвращением Серхио Рамоса, при котором бардака в обороне стало гораздо меньше, а Тибо Куртуа заиграл увереннее.



«Атлетик» из Бильбао тем временем упорно не может обрести стабильность. К середине декабря лишь однажды смог набрать очки в двух матчах подряд, хотя в еврокубках не выступает и имеет довольно приятный график. Всего 14 баллов в 12 встречах, 12-е место. До топ-6 не хватает шести пунктов.



С выездами у басков традиционно дела не складываются. Одна победа в семи матчах — ещё в сентябре обыграли «Эйбар» (2:1), забив решающий мяч на 87-й минуте. После этого навестили «Алавес», «Осасуну», «Вальядолид», «Хетафе» и «Валенсию». Разжились двумя очками, а ведь соперники не самые мощные.



И вроде бы напрашивается рабочая победа «Реала» на классе, но есть сомнения. Во-первых, «Атлетик» в последнее время хорошо играет с мадридцами — всего два поражения в шести предыдущих поединках. Во-вторых, преимущество в свежести рискует проявиться. «Королевский клуб» прошёл через три топ-матча за неделю, всё это на фоне короткой «скамейки» и нескольких возрастных футболистов.



В-третьих, потеря Каземиро. Опорник нахватал пять жёлтых карточек и получил дисквалификацию, он бесценен для баланса в центре поля. К тренировкам накануне наконец-то вернулся Федерико Вальверде, однако после месяца простоя уругвайцу будет сложно с ходу показать свой лучший футбол.



Так что шансы убежать в контратаку и решить у гостей должны появиться. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 2.11 и голом гостей за 1.72. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1. «Реал» способен взять верх на характере, но попотеть точно придётся.