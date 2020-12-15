«Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 12-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Боруссия» забьёт минимум 2 мяча за 1.90.



«Тур в мид-уик в Бундеслиге. И очень интересный матч, пусть «Айнтрахт» пока и не очень заметен в этом сезоне. Ничего такого грандиозного он не показывал. А Мёнхенгладбах немножко устал, я думаю. Еврокубки очень много сил отняли.



И ещё одно обстоятельство вмешивается в ситуацию с «Боруссией». Возможен уход главного тренера Марко Розе в дортмундскую «Боруссию». Это может произойти летом. Я думаю, футболисты это тоже слышат, пройти мимо этой информации им сложно. И это как раз такой хороший мотивационный момент — для клуба, игроков, самого Розе. Нужно показать, что эти разговоры не выбивают их из колеи, они остаются максимально сконцентрированными на своих задачах.



Думаю, конечно, атакующий футбол мы здесь увидим. «Тотал больше 3 мячей с расходом» за 1.76 выглядит вполне прилично. Но я бы поставил на «индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 мяча» за 1.9. Эта ставка, на мой взгляд, идеально подходит к матчу», — сказал Андронов.

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