«Вердер» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на игру Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.79.



«Боруссия» уволила Люсьена Фавра и, по идее, должна встрепенуться после череды неудачных игр (в пяти последних матчах дортмундцы лишь раз забили более 1 мяча — «Зениту» в Лиге чемпионов). Однако Холанд по-прежнему недоступен, и это остается проблемой.



Тем не менее «Вердер» подвернулся «Боруссии» в удачный момент — бременцы не могут выиграть уже восемь матчей подряд и проиграли три последние встречи. Думаю, что тренерская отставка встряхнет «Боруссию» и позволит набрать три очка. Для повышения кэфа возьму победу гостей с небольшой форой», — сказал Симонов.

«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз: долгожданный уход Фавра вдохновит Витселя, Санчо и Ройса В шести предыдущих очных встречах дортмундцы забивали как минимум два мяча.