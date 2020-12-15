«Вердер» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на игру Бундеслиги
Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.79.
«Боруссия» уволила Люсьена Фавра и, по идее, должна встрепенуться после череды неудачных игр (в пяти последних матчах дортмундцы лишь раз забили более 1 мяча — «Зениту» в Лиге чемпионов). Однако Холанд по-прежнему недоступен, и это остается проблемой.
Тем не менее «Вердер» подвернулся «Боруссии» в удачный момент — бременцы не могут выиграть уже восемь матчей подряд и проиграли три последние встречи. Думаю, что тренерская отставка встряхнет «Боруссию» и позволит набрать три очка. Для повышения кэфа возьму победу гостей с небольшой форой», — сказал Симонов.
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В шести предыдущих очных встречах дортмундцы забивали как минимум два мяча.
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