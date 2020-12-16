«Сочи» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 19-го тура РПЛ 16 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 2.01.

В предыдущем туре «барсы» принимали одного из лидеров первенства и одержали вторую домашнюю победу подряд. На этот раз одолеть с минимальным счётом получилось московский «Спартак». Конечно, без вопросов к судьям не обошлось, дважды можно было ставить пенальти в ворота Джанаева, но в целом хозяева смотрелись уверенно и мало что позволяли сопернику.



Единственный гол ударом из-за штрафной забил набравший форму после травмы Кристиан Нобоа. Теперь на счету лидера команды восемь мячей за 14 матчей в РПЛ. Эквадорец в порядке, а с ним атакующий потенциал подопечных Владимира Федотова гораздо солиднее.



Против «Динамо» также говорит то, что «Сочи» до сих пор ни разу не проиграл на своём поле. Причём беспроигрышная домашняя серия в чемпионате России длится ещё с прошлого сезона, а именно 15 матчей. А в девяти играх текущего розыгрыша команда из одноименного города даже забила 15 мячей.



Бело-голубые при Сандро Шварце несомненно преобразились, особенно в атаке. Но вот с выездами пока не везёт. За четыре гостевых поединка под руководством немецкого специалиста набрали лишь четыре из 12 возможных очков и пропустили целых девять мячей, что в среднем за игру составляет даже больше двух штук.



Сочинцы же одержали четыре победы в пяти последних матчах на своём поле, хотя соперники были вполне серьёзные — «Ростов» (4:2), «Локомотив» (2:1) и, собственно, «Спартак» (1:0). При таких раскладах П1 с нулевой форой за коэффициент 1.99 выглядит интересно.



Также можно проверить голы в обе стороны, за такой вариант букмекеры предлагают за 2.01. У «Сочи» проблем с голами нет, но и «Динамо» при новом руководстве пока забивает в каждом матче. Даже в прошлой гостевой игре с «Зенитом» (1:3) смотрелись не сильно хуже соперника и могли спастись. Словом, стоит ждать интересного футбола.