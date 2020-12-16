«Интер» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Наполи».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.82.



«После того как «Интер» провалился в Лиге чемпионов, многие специалисты заявляют о том, что именно команда Антонио Конте является основным претендентом на чемпионство в Серии А. Мол, «Милан» не потянет, «Ювентус» пока крайне нестабилен, а остальные вряд ли будут готовы замахнуться на первое место. Безусловно, есть масса поводов для подобных предположений. Во-первых, у «Интера» отменный состав. Во-вторых, действительно основные конкуренты пока не очень стабильны. В-третьих, думается, только золотые медали могут перекрыть все те неудачи, которые случились при Конте за последние два сезона — ещё одна осечка, скорее всего, приведёт к его отставке.



Казалось, при таком раскладе «Интер» не испытает больших трудностей в ближайшем туре. Но впереди игра с «Наполи», который также проводит довольно хороший сезон. К тому же именно Дженнаро Гаттузо очень хорошо умеет противостоять грандам, причём независимо от лиги — хорошие матчи мы видели и в еврокубках. Поэтому не верю, что миланцы обязательно победят. Скорее будет много борьбы и голов — всё-таки и те, и другие весьма вдохновенно играют в нападении.



Таким образом, мой прогноз на матч «Интер» — «Наполи» — обе забьют и будет тотал больше 2.5 гола», — сказал Аксёнов.

«Интер» — «Наполи». Прогноз: очередной крах Конте, Лукаку и Эшли Янга. Теперь — в Серии А Неаполитанцы очень хороши, а Антонио Конте попал под жуткое давление после провала в Лиге чемпионов.