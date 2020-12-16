«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» за 1.57.



«Сегодняшний наш разговор пойдёт о битве столиц – центральная игра очередного тура РПЛ, после чего он отправится на паузу. Футболистам нужен отпуск, нам всем нужно передохнуть от российского футбола, потому что год был очень насыщенный и интенсивный. События с калейдоскопической быстротой менялись, а венцом этого года будет матч между «Зенитом» и «Спартаком».



Матч пройдёт без зрителей – только обладатели сезонных абонементов в VIP-ложу смогут посмотреть этот матч вживую. Будет около 1700-2000 болельщиков, и вряд ли от этого «Зенит» получит какое-то большое преимущество. Матч пройдёт под закрытой крышей, в вполне комфортных условиях – без снегопада и жёсткого минуса, как сейчас в столице.



У каждой команды есть свои преимущества и плюсы, есть свои минусы. «Зенит» одержал победу над «Динамо» при весьма неплохом качестве игры. Да, были провалы в начале игры и в начале второго тайма, но надо признать, что «Зенит» держал ситуацию под контролем, было несколько интересных тренерских решений. Венделл сыграл не на своей позиции, Сутормин сыграл чуть ли не лучший матч за «Зенит», сделав две голевые передачи, Дзюба сделал дубль, Азмун вышел на замену. Сейчас у «Зенита» почти полный боекомплект, практически нет травмированных, за исключением голкипера Михаила Кержакова, но все ждали, когда вернётся Лунев – вот он теперь играет.



У «Спартака» тоже почти все в строю. То, что Кокорин не играет против «Сочи» и «Зенита», это своя история, к этому уже все привыкли. Соболев тренируется индивидуально, уже начал пробежки, но не сыграет. В остальном все вроде бы в строю, но игра «Спартака», особенно по матчу с «Сочи», откровенно говоря, больше разочаровала. Не только поражение, а само содержание игры. И до этого в домашнем матче «Спартак» выглядел не сказать чтобы убедительно, хоть и выиграл 5:1 у «Тамбова». Три мяча команда забила в последние 10 минут, а во втором тайме промелькнула мысль о том, что «Тамбов» при своих кадровых проблемах сумеет «Спартаку» доставить серьёзные неприятности. Так в итоге и произошло, но концовочку «Тамбов» провалил.



«Зенит» и «Спартак» — лидеры российского чемпионата. Если «Спартак» победит, то он выйдет на первое место и уйдёт на перерыв лидером по дополнительным показателям. Что касается «Зенита», то он благодаря победе может оторваться от «Спартака» на 6 очков.



Мне «Зенит» в последних матчах понравился чуть больше. Где-то подвела реализация, как в Туле, но в последних домашних матчах «Зенит» выглядел неплохо. Исходя из ситуации, исходя из возможностей команд, я думаю, что на данный момент «Зенит» выглядит покрепче и покруче, чем «Спартак». Мой прогноз на эту встречу – чистая победа «Зенита», — сказал Генич.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».