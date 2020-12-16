«Зенит» — «Спартак»: ставка Алексея Андронова на игру 19-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 1.88.



«Очень интересный матч, важный для РПЛ играется в последнем туре чемпионата перед зимним перерывом. «Зенит» — «Спартак» — лидеры турнира. У «Спартака» есть хорошая возможность догнать «Зенит» и даже обогнать его в случае победы, а «Зенит» может создать себе хороший отрыв перед перерывом.



Представители обеих команд сходились на мнении о том, что это будет настоящая футбольная война. Очень много всего было сказано, очень много всего произошло. «Спартак» ещё и в настоящий скандал угодил в последней игре с «Сочи», поэтому эмоции будут зашкаливать, даже несмотря на то что в Санкт-Петербурге серьёзные ограничительные меры и зрители на этот матч допущены не будут.



Я думаю, что «Зенит» сейчас не так хорош, как это было год назад – выступление в Лиге чемпионов это подтвердило, поэтому у «Спартака» есть шансы, несмотря на то что и его игра не так хороша. В Сочи он проиграл, но здесь каждый будет выпрыгивать из штанов.



Идеальную ставку на этот матч подобрать довольно сложно, но мне кажется, что ставка на «Спартак» с форой (+1) с коэффициентом 1.88 неплохой вариант. Команды могут вполне сыграть вничью. Во всяком случае, крупно «Зенит» выигрывать не должен, так как ему не из чего свои ожидания в этом плане строить», — сказал Андронов.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».