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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Максима Калиниченко на встречу Примеры

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Максима Калиниченко на встречу Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 4.55.

«В очередном туре испанской Ла Лиги встречаются «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Кто бы мог подумать, что к этому очному противостоянию «Барселона» будет занимать строчку в середине таблицы, а «Сосьедад» будет лидировать в чемпионате. Но таковы реалии сегодняшнего испанского футбола.

Конечно, «Барселона» ещё имеет пару игр в запасе. Однако в этих матчах ещё надо победить. А пока у каталонцев это выходит совсем непросто. Не может команда Кумана в этом сезоне выйти на стабильный заработок очков. Пока часто проигрывает.

«Сосьедад» же ещё в прошлых турах проигрывал конкуренцию за первое место «Атлетико». И неудивительно, ведь зачастил «Реал» с ничьими. У него их было уже три в последних турах. Однако «Атлетико» в прошлом туре уступил своему соседу и опустился по разнице забитых мячей на второе место.

«Сосьедад» хоть и часто стал делить очки с соперниками, но всё равно является очень грозным соперником для нынешней «Барселоны». Каталонцы сейчас как никогда зависят от Месси. Аргентинец уже в прошлом туре принёс своей команде победу.

Думаю, «Барселоне» будет очень нелегко обыграть «Сосьедад». Разбежаться каталонцам «Реал» не даст. Даже Месси будет непросто в этой встрече, в одиночку будет сложнее решить исход поединка.

Я склоняюсь к тому, что «Сосьедад» не проиграет в этом матче, а точнее продолжит свою серию ничьих. Тем более что во всех турнирах у него уже их накопилось шесть штук подряд. Обе команды устали, только закончили регулярно играть в еврокубках. Ничья в этом матче мне кажется весьма логичным исходом», — сказал Калиниченко.

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