«Сочи» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на игру 19-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» за 2.90.



«Почему забьёт «Сочи»? Потому что Кристиан Нобоа появился. Это игрок, который может забить издалека, исполнить штрафной удар, пенальти. Это человек, который определяет игру команды.



«Динамо» сейчас выглядит намного лучше, чем раньше. Бело-голубые играют в современный европейский футбол, но не имеют таких классных нападающих и игроков атаки. Однако вы посмотрите, как они быстро бегут в атаку, как они развивают наступление, сразу прессингуют. Это современный европейский футбол.



«Динамо» в довольно-таки непростом, но равном матче с «Зенитом» проиграло, но выглядело достойно. Это говорит о том, что бело-голубые сегодня не отчаиваются. Значит, у «Сочи», который играет медленнее, будут большие проблемы», — сказал Ловчев.

«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Нобоа разобрался с Тедеско, Сандро Шварцу тоже достанется За девять последних домашних игр в чемпионате России сочинцы забили 15 голов.