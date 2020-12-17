«Краснодар» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч 19-го утра РПЛ 17 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Уфа».
Ставка: ИТБ 2 гола «Краснодара» за 1.95.
Объяснение взлёта подопечных Мурада Мусаева крайне прозаичное. Лазарет всю осень ломился от травмированных, а теперь у тренерского штаба появился солидный выбор. Не хватает только Матвея Сафонова, Ари и Дмитрия Стоцкого. В близком к оптимальному составе «Краснодар» традиционно опасен.
Между прочим, положение в турнирной таблице не такое уж печальное. 27 очков в 18 турах и восьмое место. Пять баллов до идущего четвёртым «Ростова» — вполне неплохо с учётом крайне плотного графика и травм. Благо что есть хорошая возможность подтянуться к зоне еврокубков.
Ведь в Краснодар пожалует «Уфа». Она встрепенулась ближе к концу ноября и даже покинула зону вылета. Обыграла «Тамбов» (4:0) и «Ростов» (1:0), а вот с «Ротором» и Василием Казарцевым не справилась. Уступила в меньшинстве со счётом 0:1, а судья умудрился не поставить пенальти за очевидную игру рукой. Было это за пару минут до удаления Морозова.
В общем, подопечных Рашида Рахимова арбитры обижают уже два тура подряд. В Ростове-на-Дону не стали удалять Егора Бабурина, что не помешало взять три очка. Тем не менее ситуация стала чуточку приятнее: 13 очков, 14-е место. До идущего 12-м «Урала» целых шесть баллов, но зимой обещают усиление состава. Это позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.
Пока же «Краснодар» закономерно считается у букмекеров явным фаворитом. Разница в уровне исполнителей серьёзная, плюс своё поле. Статистика очных встреч согласна — у южан три победы подряд, во всех случаях забивали как минимум два мяча. От этого вполне можно оттолкнуться.
Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 2.17 и ИТБ 2 гола «Краснодара» за 1.95. У «Уфы» наметились кое-какие подвижки в обороне, но уровень давления на сей раз будет выше, чем с «Тамбовом», «Ростовом» или «Ротором». Пару мячей хозяева наверняка сообразят.
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