«Астон Вилла» – «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» – «Бёрнли».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.



«Две команды, одержавшие в прошлом туре неожиданные для многих гостевые победы. «Вилла» переиграла в бирмингемском дерби «Вулверхэмптон», а «Бёрнли» — «Арсенал». Команда Шона Дайша в последних пяти турах проиграла всего раз («Ман Сити») и наконец покинула зону вылета. Надолго ли? Не факт. Но то, что она выжала максимум на этом отрезке из того, что могла, – бесспорно. По крайней мере Дайш показал, что его команда жива и без боя не сдастся. Да, она забила всего шесть мячей в 11 турах, но хотя бы вспомнила, как вытаскивать на зубах матчи и побеждать.



На бумаге «Вилла» посильнее, конечно, но, думаю, против поймавшего кураж «Бёрнли» ей будет непросто. У Дайша всё-таки команда и организованная, и мощная, и опасная в контрвыпадах. Понятно, что бирмингемцы будут владеть инициативой большую часть времени, но насколько эффективно владение будет перерастать в удары и голы, сказать сложно. У них к тому же будут отсутствовать два основных игрока из-за дисквалификаций, а Баркли (второй после Грилиша специалист по созданию остроты) по-прежнему под вопросом.



Предположу, что много голов мы здесь не увидим, если хозяева и выиграют, то в один мяч, и вполне возможно, впервые в сезоне бирмингемцы сыграют вничью», — сказал Петросьян.

«Астон Вилла» — «Бёрнли». Прогноз: Грилиш не даст обидчику «Арсенала» уйти от зоны вылета Бирмингемцы забивают в АПЛ много и со вкусом, бордовые – по большим праздникам.