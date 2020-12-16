«Астон Вилла» — «Бёрнли». Прогноз: Грилиш не даст обидчику «Арсенала» уйти от зоны вылета

17 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Бёрнли». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех клуба из Бёрнли оценён букмекерами в 4.85. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч 13-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Бёрнли» 17 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Бёрнли» (17.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. В английской Премьер-лиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

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Программа завершится 17 декабря двумя поединками. В самом раннем из них «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме примет «Бёрнли», начало – в 21:00 мск. Соперники начинают приходить в чувства после неудачных отрезков. Синхронно одержали победы в прошлом туре, так что в очной встрече наверняка будет на что посмотреть.



Бирмингемцы гостили у «Вулверхэмптона» на стадионе «Молине» и победили со счётом 1:0. В целом команды смотрелись сопоставимо, а хозяева даже создали чуть больше моментов, но всё решилось в концовке. Страсти кипели, арбитр Майк Дин в заключительные 15 минут показал шесть жёлтых и две красных карточки. А заодно назначил пенальти в пользу гостей.



В турнирной таблице чемпионата Англии «львы» идут на 11-й строчке, набрав 18 баллов. Нынешний сезон пока складывается гораздо лучше предыдущего. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего пять пунктов. При этом у «Виллы» есть сразу две игры в запасе, поскольку матчи первого тура с «Манчестер Сити» и 11-го тура с «Ньюкаслом» были перенесены.

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«Бёрнли» в матче прошлого тура навещал лондонский «Арсенал», который выдал худший старт за последние 39 лет. Гости покинули зону вылета, обыграв лондонцев с минимальным счётом. Тут без драмы тоже не обошлось – на 56-й минуте Гранит Джака оставил фаворита в меньшинстве, а спустя 17 минут в свои ворота срезал мяч Пьер-Эрик Обамеянг.



Победа стала для бордовых второй за пять последних туров, немного улучшив турнирное положение. Сейчас они идут на безопасной 17-й строчке с девятью баллами в активе и одной игрой в запасе. Ближайший преследователь «Фулхэм» отстаёт всего на один пункт, а до «Брайтона» не хватает столько же, так что расслабляться никак нельзя.



Впрочем, команда из Бёрнли в последнее время выглядит неплохо. За пять туров она набрала восемь из 15 возможных очков и пропустила только шесть мячей, пять из которых от «Манчестер Сити» (0:5). Крупное поражение от «горожан» стало единственным на этом отрезке, в остальном порядок. Прогресс по сравнению с бледным стартом очевиден.

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Однако претендовать на победу в Бирмингеме с такой скромной результативностью будет проблематично. У подопечных Шона Дайча за 11 сыгранных матчей в АПЛ всего шесть забитых мячей, реже отличался только «Шеффилд». А вот у команды Дина Смита в 10 матчах 21 гол, в среднем за игру выходит даже больше двух штук.



Да и статистика личных встреч тоже за бирмингемцами. В семи последних поединках с «Бёрнли» проиграли только один раз. Хотя много голов не ждём. У «львов» в текущем сезоне оборона крепкая, а бордовые в последнее время пропускают не часто. Проверим 1Х + тотал меньше 3.5 за коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Бёрнли» 17 декабря 2020 года

«Бёрнли» в последнее время смотрится неплохо, но в первую очередь это касается обороны. А вот с результативностью по-прежнему проблемы. «Астон Вилла» же забивает регулярно. Большого количества голов от бирмингемцев, конечно, не ждём, всё же гости своё дело знают. Но на очки наиграть хозяева вполне могут.



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.