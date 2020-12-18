«Унион» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Унион» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: «Боруссия» не проиграет и обе забьют за 1.86.



«В прошлом туре я прогнозировал победу «Боруссии» над «Вердером». Мой прогноз оказался верным, хотя я чуть-чуть недокрутил. Думал, что «Боруссия» может одержать победу крупнее, чем в один мяч. Такой результат был ожидаем, так как смена тренера всегда даёт какой-то импульс. «Боруссия» в выходные рассталась с Люсьеном Фавром, которого сватают в московский ЦСКА. Благодаря этому вышла из пике.



Тем не менее определённые сложности «Боруссия» всё же испытывает. Не играет Холланд — главный снайпер, бомбардир — человек, который в одном матче может забить очень много голов.



«Унион» будет более тяжёлым соперником для «Боруссии», чем «Вердер», который в последнее время переживал не самые лёгкие времена и много матчей не мог выиграть. У «Униона» ситуация обратная. Да, это команда также давно не знает побед, но результаты последних двух матчей можно назвать позитивными. Это ничья 1:1 с «Баварией» и ничья 2:2 со «Штутгартом», который представляет собой сейчас грозную силу в Бундеслиге. Как раз недавно он громил ту самую «Боруссию».



«Унион» очень много забивает и дома практически не проигрывает. Всего одно поражение в родных стенах у берлинского клуба. Оно произошло в самом начале сезона. В гостях у «Униона» никому не приходится сладко, поэтому «Боруссия» может испытать определённые сложности.



Я думаю, что в этом матче обе команды забьют. «Унион» результативен, но и «Боруссия» так или иначе свой гол оформит. Не думаю, что нас ждёт игра с нулями. Второе, я думаю, что в Берлине «Боруссия» наберёт очки, но я бы не сбрасывал со счетов и ничью, поэтому совмещу эти прогнозы и поставлю на «обе забьют» и Х2. На это коэффициент 1.86», — сказал Симонов.

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