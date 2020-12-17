«Унион» — «Боруссия». Прогноз: Ройс и Санчо, держитесь! Обидчик «Баварии» выходит на охоту

18 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех берлинского клуба оценён букмекерами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» Д 18 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 13-го тура Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» Дортмунд (18.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

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Программа 13-го тура чемпионата Германии откроется 18 декабря поединком берлинского «Униона» и дортмундской «Боруссии». Стартует встреча в 22:30, а пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Соперники находятся в шестёрке лидеров, так что турнирная мотивация вопросов не вызывает.



Берлинцы продолжают удивлять, работа Урса Фишера в текущем сезоне заслуживает только похвалы. Под его руководством набрано 18 баллов за 12 игр, что соответствует шестой строчке в турнирной таблице. Конечно, конкуренция тут солидная, даже идущий девятым «Аугсбург» отстаёт лишь на два пункта. Зато до зоны Лиги чемпионов не хватает четырёх.



Единственное поражение за 11 последних туров случилось в берлинском дерби с «Гертой» (1:3). Тогда «железные» даже забили первыми, но потом остались в меньшинстве и не смогли удержать преимущество, пропустив трижды после перерыва. Но в остальном полнейший порядок.

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После дерби «Унион» сыграл два матча в Бундеслиге и набрал два очка, забив три мяча. Дома отобрал очки у самой «Баварии» (1:1), а в гостях едва не переиграл крепкий «Штутгарт» (2:2). В обоих случаях столичный клуб выглядел крайне бодро и при определённых обстоятельствах мог даже рассчитывать на победу. А потому у дортмундцев рискуют возникнуть неприятности.



Руководство «Боруссии» после крупного домашнего поражения от «Штутгарта» со счётом 1:5 приняло решение отправить Люсьена Фавра в отставку. Пост исполняющего обязанности главного тренера доверили хорватскому специалисту Эдину Терзичу. Первый блин получился очень даже ничего.



В прошлом туре «шмели» гостили у бременского «Вердера», который ожил после провального прошлого сезона, и одержали победу со счётом 2:1. Гости выиграли заслуженно: достаточно много атаковали и владели преимуществом. Однако стоит сказать, что победный гол удалось забить лишь после пенальти, когда голкипер бременцев Иржи Павленка отбил удар Ройса с точки снова немцу под ноги.

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Отсутствие норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда заметно сказывается, оборона черно-желтых при этом тоже оставляет желать лучшего. В девяти последних играх во всех турнирах им не смог забить лишь бельгийский «Брюгге». А всего на этом отрезке они пропустили 16 голов. Многовато, чтобы тягаться с мюнхенцами за чемпионство.



«Унион» и сам не может похвастать большим количеством сухих матчей в текущем сезоне, зато забивает регулярно. Всего в 12 турах чемпионата Германии берлинцы отличились 25 раз, что в среднем за игру составляет более двух голов. А при таких раскладах ставка «обе забьют» за коэффициент 1.72 выглядит интересно.



При желании можно подумать даже над 1Х за 2.05. У дортмундцев сейчас проблемы, а «железные» дома не проиграли «Баварии». Они вполне могут отобрать очки у фаворита и на этот раз, ведь тот находится не в оптимальном состоянии.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Унион» — «Боруссия» Д 18 декабря 2020 года

«Боруссия Д» сейчас испытывает трудности: поменялся тренер, травмирован главный бомбардир, много пропущенных мячей. «Унион» тем временем штампует очки без пауз и входит в топ-6 Бундеслиги, на своём поле не проиграл даже «Баварии». Как минимум бой берлинцы дома вполне могут дать. Если повезёт, то и за очки зацепятся.



Ставка: обе забьют за 1.72.