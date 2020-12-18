«Унион» — «Боруссия» Д: прогноз Ровшана Аскерова на игру Бундеслиги

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Боруссия» Д.



Ставка: «Унион» не проиграет за 2.00.



«Под началом нового тренера дортмундцы уже одержали первую победу со счётом 2:1, был обыгран тонущий не первый сезон «Вердер». Но вот игра против окрепшего и освоившегося за два сезона в Бундеслиге берлинского клуба должна стать первым испытанием для 38-летнего Элина Терзича, которому, видимо, тащить «Боруссию» до конца сезона на своих плечах.



«Унион» идёт шестым в Бундеслиге и на 4 очка отстаёт от ЛЧ-зоны, которую, кстати, замыкает «Боруссия» Дортмунд. Обе команды забивные, и обе много пропускают. Поэтому логично ставить на то, что обе забьют. Берлинцы дома играют очень уверенно. Поэтому выбираю ставку на то, что «Унион» не проиграет.



Берлинцы два тура назад сумели дома завоевать очко в игре против самой «Баварии». Причём атаковать хозяева начали со стартовым свистком и уже на первой минуте едва не заставили Нойера вынимать мяч из сетки. Но уже на четвёртой минуте «Унион» повёл. А отыграться чемпион смог лишь на 68-й минуте. В общем, поездка в Берлин для «Боруссии» и Тезича — приличный экзамен на стойкость», — сказал Аскеров.

«Унион» — «Боруссия». Прогноз: Ройс и Санчо, держитесь! Обидчик «Баварии» выходит на охоту За 11 последних туров в чемпионате Германии «Унион» проиграл только раз.