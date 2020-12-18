«Унион» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Дортмунд в 13-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» за 1.85.



«Матч, который открывает очередной тур Бундеслиги. Наверное, здорово так совпало. «Боруссия» сейчас в центре всеобщего внимания после смены тренера. Пока у команды временный наставник. Но уже она, с точки зрения настроя, показала, что это будет другая «Боруссия». Дортмунд победил «Вердер», хотя очень неудачный матч провёл юный нападающий Юссуфа Мококо. Полагаю, что ко второй игре большее взаимопонимание с партнёрами он обретёт. Возможно, и иначе будет выстроена игра «Боруссии» в атаке.



От «Униона» «Боруссия» терпела неприятности в последние годы. Есть за что ответить «Боруссии», так сказать. Несмотря на то что это второй подряд выездной матч для «Боруссии», ставить надо на неё. Мне кажется, вся команда настроена ударно завершить первый круг. Других вариантов тут нет.



Чистая победа «Боруссии» за 1.85 — это прекрасная ставка», — полагает Андронов.

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