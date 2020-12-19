«Байер» — «Бавария»: во сколько начало матча, где будет трансляция

19 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех леверкузенского клуба оценён букмекерами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.36, на пенальти — за 2.75, на удаление — за 4.70.