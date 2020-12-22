«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на встречу Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.56.



«Сегодня мы говорим об Англии, но на этот раз не про АПЛ, а о Кубке лиги – «Арсенал» — «Манчестер Сити». Этот матч позволяет задаться сомнениями, на что сегодня способны в этом турнире соперники.



«Арсенал» играет из рук вон плохо. Кубок лиги для «канониров» турнир вроде бы неплохой, но надеяться на то, что они далеко в нем пройдут, всё-таки сложно. «Манчестер Сити», безусловно, фаворит матча, но при этом «горожане» играют блёкло, а против «Арсенала» в Кубке лиги команда играет не очень уверенно.



Прогноз, глядя на линию, что это будет низовая игра. Мне кажется, что в этой непредсказуемой встрече надо брать именно его, потому что и турнир не самый престижный, да и команды далеки от того, чтобы здесь и сейчас выложиться по полной по разным причинам – «Арсенал» слабый, а «Манчестер Сити» не очень мотивированный», — сказал Казаков.

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