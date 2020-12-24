«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Ставка: «СЮ» не проиграет + тотал меньше 6.5 гола за 2.10.

Хозяева находятся в плачевном состоянии. 11 проигрышей в 12 матчах — сущий кошмар для любого клуба с серьёзными амбициями. Понятно, что уровень оппозиции был крайне серьёзным, никаких середняков и аутсайдеров. Но зацепить одну жалкую победу за пять недель — это перебор.

Уфимцы тоже слабо провели отрезок перед паузой на Евротур, потерпев четыре поражения подряд при низкой результативности. Напоследок дожали «Сибирь», а уже после перерыва по привычке разнесли на своём льду минское «Динамо» (8:3). Гости даже открыли счёт, но во второй половине рассыпались.



Зелёных прорвало, хоккеисты поправили статистику, порадовали болельщиков и подняли себе настроение. Если оценивать непосредственно качество игры, хозяева никак не должны считаться фаворитом. Проблемы в раздевалке видны даже визуально, начавшаяся чистка состава проблемы не решила.



Плюс у «СЮ» будет крайне мотивированный Джефф Плэтт, который совсем недавно покинул Екатеринбург. Опытный форвард сходу получил место в спецбригаде большинства и отличился в первом же матче на новом месте. Скорее всего, он сделает всё возможное, чтобы передать привет бывшему клубу.



Выбрал бы между П2 с нулевой форой за 2.09 и Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. «Салават» сейчас никак не хуже, а уверенности в своих силах даже больше. Перекос в линии непонятен. Думаю, коэффициенты должны быть примерно равными.