«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» и «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» и минимум 6 шайб в матче за 5.94.
«Автомобилист» выдал серию из 10 поражений, которую прервал перед паузой на Евротур, когда обыграл «Магнитку» в гостях (4:0). Но выход с перерыва ознаменовался домашним поражением от «Трактора» (2:3). Ну что, начинается новая серия?
Что подвело «Автомобилист» — плохая дисциплина, которая привела к тому, что «Трактор» реализовал два большинства. И общая неуверенность команды, которая так и не нашла себя. Канадский тренер Билл Питерс пока не показывает себя в роли хорошего антикризисного менеджера. Мы не видим, как он выводит свою команду из пике.
«Салават Юлаев» — это команда, играющая в духе шальной императрицы. Последний матч – дома разгромили минское «Динамо» (8:3). Но за пару недель до этого, тоже дома, «СЮ» проиграл три матча подряд, в которых забросил лишь одну шайбу (0:3 с «Динамо» М, 1:3 с «Металлургом», 0:3 с «Йокеритом»).
Я бы в этом матче взял кэф 5.94 на то, что «Салават Юлаев» победит в основное время, а общий тотал составит больше 5.5 шайбы. Я не призываю вас рисковать так крупно, можно взять мельче коэффициенты. Но запомните два тренда: «Автомобилист» выглядит очень неуверенно, а атака «СЮ» по настроению может разорвать кого угодно», — сказал Лысенков.
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