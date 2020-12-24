Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Михаила Зислиса на игру КХЛ

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Михаила Зислиса на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.44.

«Понять умом, когда екатеринбуржцы выберутся со дна пропасти, невозможно. В команду остаётся лишь верить, поскольку после 11 поражений в 12 матчах отыскать хоть долю оптимизма в игре «Автомобилиста» нельзя. При этом к игрокам претензии по самоотдаче не предъявишь. Все вроде бы стараются, но мало что выходит на льду. Минимальное поражение от обычно удобного «Трактора» (2:3), который три раза реализовал большинство, показало, что в игре команды за паузу на Евротур в лучшую сторону ничего не поменялось.

Тогда как «Салават Юлаев», не отпустивший своих лидеров в сборную Финляндии, без особых усилий разгромил минское «Динамо» (8:3). В нынешнем сезоне уфимцы уже побеждали в Екатеринбурге (1:0 ОТ). Произошло это почти месяц назад. Однако склоняюсь к мысли, что теперь хозяева удивят в приятном смысле. Это скорее предчувствие, чем обоснованный вывод», — сказал Зислис.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Плэтт и Гранлунд продолжат кошмар Дацюка
Уральцы потерпели 11 поражений в 12 матчах. «Торпедо» уже совсем рядом.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020