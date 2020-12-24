«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Михаила Зислиса на игру КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.44.
«Понять умом, когда екатеринбуржцы выберутся со дна пропасти, невозможно. В команду остаётся лишь верить, поскольку после 11 поражений в 12 матчах отыскать хоть долю оптимизма в игре «Автомобилиста» нельзя. При этом к игрокам претензии по самоотдаче не предъявишь. Все вроде бы стараются, но мало что выходит на льду. Минимальное поражение от обычно удобного «Трактора» (2:3), который три раза реализовал большинство, показало, что в игре команды за паузу на Евротур в лучшую сторону ничего не поменялось.
Тогда как «Салават Юлаев», не отпустивший своих лидеров в сборную Финляндии, без особых усилий разгромил минское «Динамо» (8:3). В нынешнем сезоне уфимцы уже побеждали в Екатеринбурге (1:0 ОТ). Произошло это почти месяц назад. Однако склоняюсь к мысли, что теперь хозяева удивят в приятном смысле. Это скорее предчувствие, чем обоснованный вывод», — сказал Зислис.
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