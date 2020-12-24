«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.65.



«Автомобилист» разочаровал меня, неудачно проведя матч с «Трактором» — 2:3. У команды, видимо, продолжается спад, и даже перерыв на матчи сборных никак не повлиял на ситуацию. От «Трактора» три шайбы «Авто» пропустил в меньшинстве, но у «Трактора» были и другие шансы на взятие ворот. «Авто» проиграл по делу. Екатеринбург забросил свою вторую шайбу в концовке встречи, а до этого у него мало что получалось. Сейчас я не думаю, что что-то кардинально изменится, поэтому «Салават Юлаев» для меня фаворит предстоящего матча. Конечно, у «Автомобилиста» не такая плохая команда, но пока у неё есть проблемы как с игрой, так и с результатами.



У «Салавата» до перерыва была череда неудачных результатов: команда проиграла четыре встречи подряд, но уфимцы смогли прервать серию, обыграв на домашнем льду «Сибирь». Уже после перерыва «Салават» разгромил минское «Динамо» со счётом 8:3. Думаю, сейчас «Салават» в лучшей форме, чем «Автомобилист», поэтому ставлю на победу гостей в основное время», — сказал Вуйтек.

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