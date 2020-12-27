«Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз и ставка на матч 15-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон».

Ставка: победа «Вест Хэма» с нулевой форой за 1.73.

«Молотобойцы» идут крайне уверенно. В турнирной таблице они располагаются на 10-м месте, набрав 21 балл, но отставание от еврокубковой зоны составляет всего четыре пункта. В 12 предыдущих турах команда Дэвида Мойеса потерпела всего три поражения. Причём строго от грандов – дома от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и в гостях от «Ливерпуля» (1:2) и «Челси» (0:3). Но тут надо сказать, что манкунианцы лучше всех в первенстве играют на выезде, бригада Клоппа не теряет очки дома, а победа синих была уверенной скорее по счету, чем по игре.



В остальных же пяти случаях «Вест Хэм» одержал четыре победы и скатал одну ничью, забив семь мячей. Вообще, с результативностью у столичного клуба не всё так плохо, он забивал в каждом из 13 предыдущих туров чемпионата Англии. Не засчитали разве что голы в ворота «Челси»: то офсайд мешал, то нарушение правил.



«Брайтон» под руководством Грэма Поттера бьётся за очки в каждом матче. Для клуба, который находится в двух пунктах от зоны вылета, у него не так уж много поражений – всего шесть штук. К слову, идущий на второй строчке «Лестер Сити» потерпел только на одно поражение меньше.



Однако «чайкам» заметно не хватает побед. В прошлом туре на своём поле сыграли вничью с главным аутсайдером английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Любопытно, что «клинки» даже остались в меньшинстве на 40-й минуте, но после перерыва умудрились забить и вынудить хозяев отыгрываться.



Предложить что-то «Вест Хэму» в Лондоне будет тяжело. Лондонцы находятся в хорошей форме, да и дома играют довольно неплохо. В шести последних домашних матчах у них всего одно поражение – от «Манчестер Юнайтед». Причем «молотобойцы» на своём поле отбирали очки даже у «Манчестер Сити» (1:1).



На наш взгляд, стоит подумать над победой хозяев с нулевой форой за коэффициент 1.73. Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. Лондонцы выглядят поинтереснее, хотя «Брайтон» пропускал больше двух мячей лишь однажды за 10 предыдущих туров в АПЛ".