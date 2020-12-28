«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Сибирь».
Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.20.
«Начнём с предыдущего тура. В нём «Барыс» ожидаемо одолел «Амур», а «Сибирь» столь же ожидаемо проиграла «Салавату Юлаеву». В общем, всё в полном соответствии с текущим рейтингом обоих соперников, причём у казахстанцев случилась уже пятая победа подряд, что свидетельствует о том, что «Барыс» явно идёт по нарастающей. Вот только подняться выше восьмого места в своей Восточной конференции у казахстанцев пока так и не получается, но к «Торпедо», занимающему седьмую строчку, «Барыс» приблизился уже вплотную, и теперь появляется хорошая возможность поменяться с нижегородцами местами.
Благодаря последним победам и наличию «лишних» матчей «Барыс» ушёл от прямой конкуренции с «Сибирью». Сейчас новосибирцам надо дотягиваться и обгонять нижегородцев, которые имеют на игру меньше и на пять очков больше. То есть включаться в гонку надо было ещё вчера, а сегодня это является архиважным. Но сможет ли нынешняя «Сибирь» справиться с нынешним «Барысом»? А вот на этот вопрос я не берусь ответить утвердительно.
Встречались бы они недельки три назад, и «Сибирь» имела бы все шансы повторить свой октябрьский результат. А сейчас казахстанцы на разгоне, да ещё играть предстоит в гостях. В общем, неоткуда взяться шансам для «Сибири», не тот у них сейчас бэкграунд.
«Барыс» победит. Скорее всего, с минимальным преимуществом, либо вторая шайба залетит в пустые ворота. Значит, и победа получится в основное время», — полагает Лебедев.
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