«Кристал Пэлас» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру 16-го тура чемпионата Англии

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лестер».
Ставка: победа «Лестера» за 1.97.
«Лестер» приезжает в Лондон к «Кристал Пэлас» 28 декабря.
«Стекольщики» в нынешнем первенстве играют не лучшим образом и с 28 баллами идут во второй половине турнирной таблицы. Последние игры вообще получились тяжёлыми. Сначала они уступили с унизительным счётом 0:7 «Ливерпулю», а затем проиграли «Астон Вилле» (0:3).
По моему мнению, шансов у столичного коллектива совсем мало. Класс футболистов значительно отличается, да и нет такой турнирной мотивации. График достаточно напряжённый, и лучше поберечь силы на матчи с прямыми конкурентами. Тем более последние матчи доверия не внушают.
«Лисы» не так давно потерпели поражение от прямого конкурента в борьбе за Лигу чемпионов «Эвертона» со счётом 0:2, реабилитировавшись в поединке с «Тоттенхэмом» (2:0). В итоге гости поднялись на третье место в АПЛ, помогла ещё ничейная игра с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
С большой долей вероятности приезжий коллектив наберёт лёгкие три очка сегодня и поборется с конкурентами за еврокубковые места. У них просто построена игра, и они не должны развалиться в Boxing Day», — сказал Павлюченко.
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