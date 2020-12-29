«Барселона» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Эйбар».



Ставка: победа «Барселоны» и меньше 5 мячей в матче за 1.89.



«Последний матч года «Барселоне» предстоит провести без большой группы футболистов основного состава. Самое важное – отсутствие Месси. Аргентинец не сыграет с «Эйбаром» из-за микротравмы. Кроме того дисквалифицирован Жорди Альба, перебравший жёлтые карточки. Ну и продолжают оставаться в лазарете Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати. Думаю, что с такими потерями «Барселона» вряд ли забьёт слишком много голов. Но всё же каталонцы и едва ли потеряют очки. Ставка на выигрыш каталонцев при тотале меньше 4.5 мяча оценивается коэффициентом 1.89. Вполне неплохо.



Стоит добавить, что у «Эйбара» в этом сезоне не было ни одного матча с более чем четырьмя голами, да и в играх с участием «Барселоны» тотал в 4.5 мяча пробивался лишь два раза – в играх с «Ференцварошем» и «Бетисом», но эти голеадоры проходили при активном участии Месси.



Наконец, в пяти очных матчах «Барселоны» и «Эйбара» ставка на победу каталонцев при тотале меньше 4.5 мяча выиграла трижды. А не выигрывала она в тех матчах, когда Месси оформлял в ворота басков соответственно покер и дубль», — сказал Вишневский.

«Барселона» — «Эйбар». Прогноз: Месси не будет, всё внимание на Усмана Дембеле и Гризманна Каталонцы набрали 10 очков в четырёх турах и подобрались к зоне Лиги чемпионов.