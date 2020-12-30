«Барыс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Нур-Султане

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург».

Ставка: «Барыс» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.95.

Подопечные Юрия Михайлиса накануне прервали серию из пяти побед, уступив на своём льду «Сибири» со счётом 1:3. Впрочем, ничего страшного не случилось. Смотрелись здорово и непременно набрали бы очки, если б не бенефис Харри Сятери. Финский вратарь «снеговиков» тащил абсолютно всё.



Восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции никуда не делось. 43 балла, у «Сибири» на три меньше. Зато у «барсов» есть несколько игр в запасе из-за ухода на карантин в сентябре. По потерянным очкам они, например, опережают «Салават Юлаев», который располагается на третьей строчке.



У «Металлурга» ситуация тоже неплохая — 50 очков в 40 матчах, пятая позиция при минимальном отставании от «Трактора» и «СЮ». Правда, стабильности в последнее время не хватает. Ещё до паузы на Кубок Первого канала стали чередовать победы с поражениями. Если верить этой тенденции, пришёл черёд выиграть.



Ведь в понедельник уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4. Ситуация примерно та же, что и у «Барыса»: смотрелись никак не хуже, на очки определённо наиграли. Не повезло. Два взятия ворот отменили судьи, в нескольких эпизодах подтащил Юха Метсола. Напрягли разве что несколько ошибок в обороне.



Очные встречи в большинстве случае обходятся без града голов. Достаточно сказать, что планку тотала за 11 последних матчей пробили лишь дважды. Клуб из Казахстана нынче пропускает совсем мало, хотя и забивает не особенно часто. Тотал меньше 4.5 гола за 1.97 — вполне рабочий вариант.



Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 1.95. При прочих равных «Барыс» избавлен от перелётов, а вот ММг предстояло добираться из Уфы в Нур-Султан. Свежести у хозяев должно быть побольше.