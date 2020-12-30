Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Барыс» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 30 декабря

«Барыс» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 30 декабря
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург».

Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.98.

«В ноябре в Казахстане уральцы обыграли «кошек» со счётом 2:1. И вот очередная встреча, и снова в Нур-Султане. «Магнитка» явно посильнее сейчас будет, правда, «Салавату Юлаеву» они со счётом 2:4 всё же уступили, но это выездной матч был просто.

Казахстанцы дома тоже очень неплохо играют. Большинство у них в порядке, это их основной козырь. Оно там чуть ли не лучшее во всей лиге. «Барыс» усилился, там все поправились, вышли на лёд и готовы к борьбе. А вот у «Металлурга» выбыл из строя их признанный лидер Сергей Мозякин.

Думаю, хозяева смогут одолеть сталеваров с преимуществом в одну шайбу. Но скорее лишь в дополнительное время, потому как очень упорный и принципиальный поединок нас ожидает. Но и магнитогорцы редко когда проигрывают два матча подряд. Однако сегодня всё же уступят с минимальной разницей», — сказал Кожевников.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз: Кошечкин и Ортио станут героями, Плотников уйдёт в тень
Обе команды накануне проиграли с разницей в две шайбы, хотя заслуживали большего.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020