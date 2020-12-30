«Барыс» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 30 декабря

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург».
Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.98.
«В ноябре в Казахстане уральцы обыграли «кошек» со счётом 2:1. И вот очередная встреча, и снова в Нур-Султане. «Магнитка» явно посильнее сейчас будет, правда, «Салавату Юлаеву» они со счётом 2:4 всё же уступили, но это выездной матч был просто.
Казахстанцы дома тоже очень неплохо играют. Большинство у них в порядке, это их основной козырь. Оно там чуть ли не лучшее во всей лиге. «Барыс» усилился, там все поправились, вышли на лёд и готовы к борьбе. А вот у «Металлурга» выбыл из строя их признанный лидер Сергей Мозякин.
Думаю, хозяева смогут одолеть сталеваров с преимуществом в одну шайбу. Но скорее лишь в дополнительное время, потому как очень упорный и принципиальный поединок нас ожидает. Но и магнитогорцы редко когда проигрывают два матча подряд. Однако сегодня всё же уступят с минимальной разницей», — сказал Кожевников.
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