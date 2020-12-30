«Эльче» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры 30 декабря

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.20.
«Спрогнозировать тут победу команды Зинедина Зидана – дело нехитрое. Коэффициент на это – лишь 1,3. После поездки в Киев «Реал Мадрид» отказался от ротации и одержал шесть побед подряд. При этом ни одна из этих побед не была крупной. На то, что «Мадрид» выиграет, но не крупно, я поставлю и сейчас – с весьма высоким коэффициентом 2,2.
За весь сезон у мадридцев была лишь одна крупная победа – против «Уэски» (4:1) дома. В гостях же в Эльче «сливочным» вполне будет достаточно выигрыша в один-два мяча. Между тем без ротации на сей раз Зидану не обойтись, и она носит уже вынужденный характер – травмирован Родриго. Но едва ли отсутствие бразильца станет фатальным, его есть кем достойно заменить», — сказал Вишневский.
- 30 декабря 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51
-
07:22
-
07:18
-
04:30
-
03:00
-
00:00