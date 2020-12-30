«Эльче» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры 30 декабря

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.20.



«Спрогнозировать тут победу команды Зинедина Зидана – дело нехитрое. Коэффициент на это – лишь 1,3. После поездки в Киев «Реал Мадрид» отказался от ротации и одержал шесть побед подряд. При этом ни одна из этих побед не была крупной. На то, что «Мадрид» выиграет, но не крупно, я поставлю и сейчас – с весьма высоким коэффициентом 2,2.



За весь сезон у мадридцев была лишь одна крупная победа – против «Уэски» (4:1) дома. В гостях же в Эльче «сливочным» вполне будет достаточно выигрыша в один-два мяча. Между тем без ротации на сей раз Зидану не обойтись, и она носит уже вынужденный характер – травмирован Родриго. Но едва ли отсутствие бразильца станет фатальным, его есть кем достойно заменить», — сказал Вишневский.

«Эльче» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Серхио Рамос встретят Новый год красиво Декабрь сложился для мадридцев великолепно, осталось не испортить завершающий аккорд.