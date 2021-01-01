Букмекеры назвали претендентов на звание MVP регулярного чемпионата НБА

На днях стартовал регулярный чемпионат НБА сезона-2020/2021. Из-за коронавируса он начался непривычно поздно и был сокращён – вместо 82 игр команды проведут по 72, а ещё болельщики лишились Матча звёзд НБА. Букмекеры принимают ставки на обладателя звания MVP регулярного сезона.



Эксперты считают фаворитом словенского защитника «Далласа» Луку Дончича, коэффициент на его победу 4.50. Словенец постоянно прогрессирует, не чурается тяжёлого труда. Предстоящий год в лиге будет лишь его третьим сезоном в НБА, а он уже добился очень многого.



За 5.50 можно сделать ставку на форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, а на любого из дуэта звёзд «Лейкерс» — Энтони Дэвиса или Леброна Джеймса — можно поставить за 9.00.

Яннис или Леброн? Не угадали – Лука Дончич будет MVP НБА! 21-летний словенец должен разорвать лигу. Так считают букмекеры.