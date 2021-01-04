Канада — Россия: прогноз Вячеслава Фетисова на полуфинальную игру МЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Россия.
«Мне будет очень интересно посмотреть, сумеют ли наши мальчишки справиться с психологическим давлением со стороны канадцев. Хотя на хозяев психология будет давить куда больше. Победит в матче тот, кто сумеет лучше справиться со своими нервами. Я надеюсь, что в полуфинале выстрелят те наработки, которые Игорь Ларионов наверняка с ребятами сделал.
Мне кажется, нашим ребятам нужно очень строго соблюдать игровую дисциплину. Если они справятся с этой задачей, то вполне могут победить. Я не думаю, что мы увидим большое количество голов. Только если нервы у кого-то из вратарей сдадут, а так будет упорная игра», – сказал Фетисов.
Канада — Россия. Прогноз: не спешите хоронить команду Игоря Ларионова на МЧМ-2021!
Букмекеры совсем не верят в успех сборной России. Ну и зря.
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