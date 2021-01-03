Канада — Россия. Прогноз: не спешите хоронить команду Игоря Ларионова на МЧМ-2021!

Букмекеры совсем не верят в успех сборной России. Ну и зря.

5 января состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата мира Канада — Россия. Начало встречи — в 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех России идёт за 4.25, на ничью дают 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала МЧМ-2021 Канада — Россия 5 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Канада — Россия 5 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча полуфинала молодёжного чемпионата мира Канада — Россия (03.01.2021)

Наступил Новый год! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в добрался до стадии плей-офф. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2021.

«Амур» — «Барыс». Прогноз: Диц и Фрэттин выбьют дальневосточников из борьбы за плей-офф Клуб из Казахстана одержал 10 побед в 12 последних матчах. И готов развить успех.

Групповой этап пролетел быстро, настало время решающих сражений. Без хоккейной классики в Эдмонтоне всё же не обойдётся: 5 января сразятся сборные Канады и России. Этот матч ждали с первого дня турнира. Правда, состоится он уже в полуфинале, но тут можно винить только самих себя. Из-за поражения от Чехии и второго места в группе сетка выдалась именно такой.

Перед МЧМ-2021 соперники провели товарищеский матч. Тогда «кленовые листья» выиграли со счётом 1:0. Пожалуй, по делу, хотя игра могла качнуться в обе стороны. Моменты у подопечных Игоря Ларионова имелись, а единственную шайбу пропустили уже в третьем периоде, после замены Ярослава Аскарова.

Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что вполне логично. Это единственная команда, которая до сих пор обходится без поражений. Больше того — разгрома избежала только сборная Словакии (3:1), на которую фавориту явно не хватало настроя. Остальные получили полную авоську.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз: первое место Клоппа и Салаха в АПЛ под угрозой В декабре «святые» пропустили только три раза, а у чемпиона страны проблемы с выездами.

Немцы играли в 2,5 тройки, у Швейцарии собрался совсем слабый состав. А вот две предыдущие встречи — это уже серьёзно. Для начала скрутили в бараний рог сборную Финляндии. По счёту всё не так страшно (4:1), однако на деле преимущество имели подавляющее. Достаточно взглянуть на статистику бросков в первом периоде — 17:1.

Забили бы шесть-семь штук, да только вратарь соперника поймал кураж. Единственную шайбу пропустили в меньшинстве. А у россиян со спецбригадами пока нестабильно: удаления зарабатывают редко, большинство выстрелило только со Швецией. В полуфинале спокойно уработали Чехию (3:0).

Строго говоря, североамериканцы многое позволили оппоненту и точно заслужили пропустить одну-две шайбы. Моменты у чехов имелись. Где-то не хватило хладнокровия, где-то подтащил голкипер. Хотя тут нужно учитывать ход встречи: канадцы забили два гола менее чем за 12 минут, после чего ослабили хватку.

«Валенсия» — «Кадис». Прогноз: должно же Денису Черышеву и Гамейро хоть когда-то повезти! За два последних месяца «Кадис» в чемпионате Испании забил всего три раза.

В общем, соперник действительно хорош. Очень глубокий и ровный состав, огромное количество индивидуально сильных исполнителей. От количества выбранных в первом раунде драфта НХЛ рябит в глазах. Изначально слабым местом казалась вратарская бригада, но невысокий Девон Леви с финнами и чехами действовал блестяще.

Сборная России по делу проиграла той же Чехии, да и с Германией смотрелась бледно. В концовке вполне могла доиграться до овертайма. Было видно, что заряженности не хватает. С Канадой настрой будет иным, но ведь и уровень сопротивления окажется совсем другим. Здесь за каждую ошибку спрашивать будут очень строго.

«Кленовые листья» станут прессинговать по всей площадке, а обрезов у россиян пока многовато. Ярослав Аскаров совершил несколько ярких сейвов, однако вопросов к нему хватает. Пропустил несколько далеко не самых сложных шайб, постоянно отражает броски перед собой. А ведь совладать на «пятаке» с Канадой будет тяжело.

«Уэска» — «Барселона». Прогноз: возвращение Месси спасёт Кумана от очередного провала Каталонцы занимают шестое место в Ла Лиге, отставая от «Атлетико» на 10 очков при одной лишней игре.

Если брать последние очные встречи в плей-офф (игры за третье место — совсем другой разговор, их не считаем), все они получались результативными. 4:3, 5:4, 5:6, 3:5 и 6:5 Б. Защита сборной России на МЧМ-2021 в топ-матчах не впечатляла: привозы на ровном месте, пара Чайка-Кузнецов продолжает нервничать.

На таком фоне вытерпеть стартовый натиск будет сложно. Россияне уже несколько раз довольно долго втягивались, многое позволяя у своих ворот в дебюте. Выходит, что многое упирается в Ярослава Аскарова. И всё же сыграем от аутсайдера, благо что на Ф2 (+1.5) дают крепкий коэффициент 1.76.

Теперь очевидно, что свой лучший хоккей сборная России показывает с большими командами, которые играют сами и дают играть другим. Канада хороша и справедливо идёт фаворитом, но всё же с таким уровнем сопротивления на МЧМ-2021 пока не сталкивалась. Финны и чехи — это прежде всего организация и дисциплина, они не готовы сражаться в открытом хоккее и стабильно выходить из зоны через пас.

Канада — фаворит, но наши поборются. Чего ждать от сборной России в плей-офф МЧМ-2021? Если подопечные Игоря Ларионова пройдут немцев, в полуфинале их будет ждать Канада или США

Молодёжный хоккей умеет преподносить сюрпризы, да и «кленовые листья», похоже, сильно уважают атаки подопечных Игоря Ларионова сходу. Такое ощущение возникло по ходу того товарищеского матча перед МЧМ-2021. Вполне возможно, что в финал наши не пробьются, но лёгкой добычей для действующего чемпиона они стать не должны. А там всё решат вратари и спецбригады.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Канада — Россия 5 января 2021 года

Канада очень хороша и по праву идёт фаворитом, однако с таким сопротивлением на МЧМ-2021 ещё не сталкивалась. Финны и чехи не готовы сражаться на равных в открытом хоккее и исправно выходить из зоны через мелкий пас, а вот у подопечных Игоря Ларионова с этим проблем нет. Нашим пока лучше всего удались матчи с топами, которые играли сами и не мешали играть сопернику. Пожалуй, списывать россиян со счетов слишком рано. Лёгкой добычей они не станут, а там уж как повезёт.

Ставка: победа России с форой (+1.5) за 1.76.